انت الان تتابع خبر ذي قار تصدر حكماً بالإعدام شنقا لمدان قام بقتل زوجته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الخميس، حكما بالإعدام شنقا وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ضد أحد المحامين.