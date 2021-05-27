انت الان تتابع خبر ذي قار تصدر حكماً بالإعدام شنقا لمدان قام بقتل زوجته والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الخميس، حكما بالإعدام شنقا وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ضد أحد المحامين.
وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بالإعدام شنقا وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ضد أحد المحامين (طالب دكتوراه في القانون أيضا) بعد إدانته بقتل زوجته المطلقة وعائلتها وأطفاله رميا بالرصاص أثناء اقتحام منزلهم في قضاء الاصلاح شرقي مدينة الناصرية العام الماضي".