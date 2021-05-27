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واقعة نادرة.. لاعب يرفض قرار استبداله ويكمل المباراة حتى نهايتها (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-27 | 13:28

واقعة نادرة.. لاعب يرفض قرار استبداله ويكمل المباراة حتى نهايتها (فيديو)

2,193 مشاهدة

في واقعة مثيرة ونادرة، تجاهل مهاجم البنك الأهلي، محمود قاعود، تعليمات مدربه، ورفض قراره بالاستبدال خلال مواجهة سموحة أمس الأربعاء، في الممتاز لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
ورفض قاعود، قرار استبداله في الدقيقة 62، حيث قام بتوجيه بعض الإشارات للجهاز الفني لفريقه بقيادة المدرب خالد جلال، مصمما على عدم الخروج من أرض الملعب.

وحاول قائد نادي البنك الأهلي، عاصم صلاح، إقناع قاعود بالانصياع لتعليمات مدربه، لكن اللاعب لم يستمع له ورفض الخروج، وأكمل المباراة حتى نهايتها .

 

 

 


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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