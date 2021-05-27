محمد بن زايد وعبدالله الثاني يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الأردنية عمان.





ورحب الملك عبدالله الثاني بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستعطي دفعا قويا لمسار العلاقات الأخوية والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات.



ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الملك عبدالله الثاني تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وأطيب أمنياته له بالصحة والسعادة وللمملكة الأردنية دوام الخير والعز والرفعة.





وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد استقلال الأردن الــ 75، معربا عن تمنياته للمملكة و الشعب الأردني دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

