إصابة 4 أطفال في هجوم حوثي على مدرسة بالحديدة غربي اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 4 أطفال يمنيين، الخميس، في هجوم جوي نفذته طائرة بدون طيار لمليشيا الحوثي على مدرسة تعليمية في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وأسقطت طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران قذائف هاون على مدرسة في مديرية "التحيتا" جنوبي الحديدة، بحسب بيان للقوات اليمنية المشتركة، وصل ”الخليج 365” نسخة منه.

وقال البيان إن "القذائف التي أسقطتها مسيرة الحوثي وقعت على تجمع للأطفال قرب مدرسة في التحتيا، ما أسفر الهجوم الجوي للمليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا عن إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة".

وأوضح البيان أن "فرقا طبية تدخلت في نقل الضحايا الأطفال على الفور والتي تتراوح أعمارهم من 8 إلى 13 عاما إلى مستشفى منظمة أطباء بلا حدود الدولية في مدينة المخا اليمنية على البحر الأحمر".

والأربعاء، تعرض طفل في الـ9 من عمره لإصابة بليغة إثر استهدافه من قبل عناصر قناصة حوثية وهو يلعب جوار منزل تسكنه أحد الأسر النازحة في قرية "العكش" شمال غرب مديرية "حيس" جنوبي الحديدة.

وهذا هو الهجوم الثالث لدى تطور أسلوب القتل لمليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة، إذ سبق واستهدفت مطعمين في سوق شعبي بالدريهمي ما خلف 15 قتيلا وجريحا من العمال وزوار السوق.

وتزايدت هجمات الحوثيين على المدنيين في المحافظة المشمولة باتفاق أممي هش، إذ سجل تقرير رسمي سقوط 39 مدنيا بينهم 18 طفلا منذ مطلع أبريل/نيسان وحتى 14 مايو/أيار الجاري بنيران مختلفة للمليشيات الانقلابية.

ويستخدم الحوثيون بشكل مكثف الطائرات بدون طيار لإزهاق أرواح اليمنيين والتجسس وإطلاق القذائف القاتلة من السماء.