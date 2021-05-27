إسرائيل تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على "الفصل العنصري"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترضت إسرائيل اليوم الخميس على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، حول الفصل العنصري، في معرض حديثه عن استحالة حل الدولتين.

واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، اليوم الخميس، السفير الفرنسي في تل أبيب إريك دانون، للاعتراض على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي قال فيها إن إسرائيل في طريقها لأن "تصبح دولة فصل عنصري".



وقال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن أشكنازي قال لدانون "إن تصريحات لودريان غير مقبولة، ولا أساس لها من الصحة وبعيدة عن الواقع، وإسرائيل ترفضها بالكامل".

وأضاف أشكنازي: "تتوقع إسرائيل من أصدقائها ألا يعبروا عن أنفسهم بطريقة غير مسؤولة وبطريقة تعطي دفعة للمتطرفين والأعمال المناهضة لإسرائيل".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "إسرائيل دولة ديمقراطية تلتزم بالقانون، وأنا أحتج بشدة على أي محاولة لتقويض هذه الحقيقة"، وفق تعبيره.

كما أعرب أشكنازي عن "قلقه من تصاعد معاداة السامية في فرنسا وقال إنه يتوقع من القيادة الفرنسية إدانة مثل هذه الحوادث ومحاولة وقفها".

وكان لودريان قال يوم الأحد الماضي إن فرصة حل الدولتين "بدأت تتلاشى" وإن "خطر الفصل العنصري قوي، إذا واصلنا تبني منطق الدولة الواحدة أو الوضع الراهن".