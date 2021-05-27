شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون والفيصلي في نهائي تاريخي بكأس خادم الحرمين الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يسجل تاريخ الكرة السعودية عند العاشرة بتوقيت الإمارات مساء اليوم الخميس نهائي تاريخي على كأس خادم الحرمين الشريفين يجمع بين التعاون والفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وللمرة الأولى يلتقي الفريقان على نهائي بطولة، لكنهما سبق وبلغا المباراة النهائية على الكأس ثلاث مرات، مرتان للتعاون الذي خسر واحدة من أمام النصر 0-2 عام 1990 والثانية فاز فيها على حساب الاتحاد 2-1 في عام 2019، في حين خسر الفيصلي النهائي الوحيد له أمام الاتحاد 1-3 عام 2018 وهو يتوق للقبه الأولى.

وبجانب كتابة التاريخ سيحصل الفائز على 10 ملايين ريال والوصيف على 4 مليون ريال، ويذهب البطل ببطاقة التأهل المباشرة إلى النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا في عام2022 بجانب الهلال بطل الدوري والشباب والاتحاد.

وكان التعاون الذي يدربه البريطاني مايسترو قد تأهل على حساب الفتح 4-2 في نصف النهائي، وعبر الفيصلي تحت قيادة البرازيلي تشاموسكا بنتيجة 1-0 من بوابة النصر.

يذكر أن الفريقين قد تعادلا في هذا الموسم ذهابا وإيابا لحساب الدوري فيما يتفوق التعاون في المباريات المباشرة بـ21 انتصارا في مختلف البطولات مقابل 13 فوزا للفيصلي وتعادلا 11 مرة، وقبل النهائي تلقى الفيصلي هزيمة دورية مذلة من الشباب 1-5، وخسر التعاون أمام الهلال 0-1.

ويزخر الفريقان بعناصر مميزة قادرة على ترجيح الكفة، اهمهم الكاميروني تاوامبا والأرجنتيني كاكو، وفي الفيصلي البرازيلي جليرمي والهولندي هشام فايق ومهاجم الرأس الأخضر تفاريس.