شكرا لقرائتكم خبر عن هل يظفر نجم السيتي اليافع بدوري الأبطال هديةً في عيد ميلاده؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر- أ ف ب

يملك مهاجم مانشستر سيتي فيل فودن الذي سيحتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين الجمعة، ثمانية ألقاب في مسيرته حتى الآن، لكنه ربما يحرز الهدية المثلى في اليوم التالي في حال تتويج فريقه بطلاً لدوري أبطال أوروبا عندما يلتقي مواطنه تشلسي في المباراة النهائية على ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية.

وولد فودن وترعرع في منطقة ستوكبورت التي تبعد قرابة 10 كيلومترات عن ملعب الاتحاد الخاص بنادي مانشستر سيتي، وهو بالتالي اللاعب الوحيد المحلي في صفوف الـ"سيتيزنس" الذي تخرج من أكاديمية النادي وسط كوكبة من النجوم.

عندما انضم فودن إلى النادي بعمر السادسة، كان مانشستر سيتي مختلفاً تماماً عما هو عليه الآن بعد انتقال ملكيته عام 2008.

ويلخص المدير السابق في أكاديمية مانشستر سيتي جيم كاسل الأمر بقوله: "كانت ميزانيتنا وإمكانياتنا محدودة في ذلك الوقت، وكان استثمارنا في الأشخاص".

وفي تلك الحقبة، كان مانشستر يونايتد ينقض على أبرز المواهب المحلية في المنطقة، في الوقت الذي كان فيه سيتي يتصارع مع ليفربول وإيفرتون للحصول على خدمات فودن الذي أطلق عليه لقب "إنييستا ستوكبورت" نظراً لتشابه أسلوب لعبه الأنيق والسلس مع نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق.

وأضاف: "كان فودن مختلفاً، كان مميزاً. لطالما امتلك تلك الرشاقة والتوازن، هذا ما يجعل منه مميزاً، كان يتلاعب بالكرة من دون أن يلمسها، نظراً لشكل جسده".

وكال مدرب سيتي الإسباني بيب جوارديولا المديح لفودن بعد إشراكه في باكورة مبارياته ضمن صفوف الفريق الأول بقوله: "أنت شخص محظوظ أن تشاهد المباراة الأولى للفريق الأول بمشاركة هذا اللاعب"، وذلك عندما خاض فودن بسن السابعة عشرة أول مباراة رسمية له في مواجهة مانشستر يونايتد خلال مباراة ودية في هيوستن الأمريكية صيف عام 2017.

نجم حقيقي

في نهاية ذلك العام، أحرز فودن هدفين في نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً، ليقود منتخب إنجلترا إلى إحراز اللقب في النسخة التي أقيمت بالهند خلال المباراة التي تفوق فيها منتخب "الأسود الثلاثة" على إسبانيا بنتيجة 5-2، وتوج أفضل لاعب في البطولة.

وعلى الرغم من مطالبة النقاد جوارديولا بمنح فودن فرصة خوض عدد أكبر من المباريات في صفوف سيتي أو السماح له بالانتقال إلى ناد آخر على سبيل الإعارة، فقد نجح المدرب في إشراكه بالمباريات تدريجياً لاكتساب الخبرة والتأقلم مع أجواء الفريق الأول على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

وفرض فودن نفسه أساسياً هذا الموسم، حيث سجل 16 هدفاً، حتى أنه نجح في إزاحة الجناح رحيم ستيرلينغ من التشكيلة الأساسية في الأدوار الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف كاسل: "رأى جوارديولا فيه ما شاهدناه عندما كان في السادسة من عمره، وقد أحاطه بطريقة رائعة. نصحه الجميع بأنه (يتعين عليك أن تشرك فيل في عدد أكبر من المباريات. هو في حاجة إلى الذهاب إلى ناد آخر على سبيل الإعارة)، بيد أن جوارديولا كان قوياً، فقد احتفظ به لأنه أدرك ما يملك، وأعتقد أن الجميع مدرك أننا أمام نجم حقيقي في صفوف مانشستر سيتي".

كما أشاد به زميله لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان بقوله: "بات فيل أحد ركائز الفريق. لقد طور أسلوب لعبه من جوانب عدة، لا سيما في اتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات الحاسمة وهذا أمر مدهش للاعب بعمره".

وختم قائلاً: "إنه لاعب يستطيع تغيير مجرى المباراة في أي لحظة، ويمكن أن يفعل ذلك يوم السبت" في إشارة إلى المباراة النهائية.