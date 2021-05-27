شكرا لقرائتكم خبر عن خليل المنصوري يؤكد أهمية تنمية العقول والمورد البشري في مكافحة الجريمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أهمية تنمية العقول والمورد البشري في مكافحة الجريمة والحد منها وبسط الأمن والأمان، مشيراً إلى حرص شرطة دبي على استمرارية التأهيل والتدريب، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة المخدرات، وفقاً لأحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، وضبط تجارها على مستوى الإمارة والدولة.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء المنصوري اجتماعاً مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضمن اجتماعات دورية للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف الوقوف على جاهزية فرق عمل قطاع البحث الجنائي المشاركة في حدث إكسبو دبي الدولي، بحضور العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العقيد خالد علي بن مويزه، والعقيد حارب الشامسي منسق عام قطاع البحث الجنائي، وعدد من الضباط.

واطلع المنصوري على عرض حول استعدادات فرق العمل، وخطة العمل، وإحصاءات الإدارة، مؤكداً أهمية التعامل مع مختلف التحديات والحرص على الخروج بحلول مبتكرة ورائدة تسهم في الحد من الجريمة ومكافحتها والحيلولة دون وقوعها، مشيراً إلى أهمية العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لإنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الحدث العالمي.

وأوضح أن التعاون الفعّال بين مختلف الإدارات في قطاع البحث الجنائي وباقي القطاعات كان له بالغ الأثر في تحقيق النتائج المرجوة في مكافحة الجريمة، والقبض على مرتكبيها.

وأضاف المنصوري أن الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي يولي الحدث اهتماماً كبيراً من خلال الاجتماع الدائم مع فرق العمل واللجان، للخروج بمبادرات ومشاريع مبتكرة، واستحداث أنظمة ذكية وتكنولوجيا متطورة لتأمين الحدث، إضافة إلى النظر لأفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن قطاع البحث الجنائي مستعد لاستقبال الحدث العالمي.

