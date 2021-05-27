6 أندية تصارع الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي

الرياض: عيسى الحكمي

بعد فوز ضمك على الباطن 2-0 في ختام الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي، أصبحت معادلة الهبوط أكثر تعقيداً وإثارة، حيث تتنافس 6 أندية على الهروب من شبح مرافقة العين، أول الهابطين رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.

وستكون الجولة الأخيرة يوم الأحد حاسمة، لتحديد هبوط فريقين من بين 6 فرق هي الوحدة (32 نقطة) والباطن وضمك (33 نقطة)، والقادسية (34 نقطة) والرائد وأبها (35 نقطة).

وتنتظر الوحدة مباراة صعبة أمام مضيفه الشباب الباحث عن تأكيد الوصافة وبطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا بدون ملحق، ويلتقي الباطن بالعين في مهمة ظاهرها سهل للأول، بينما تنتظر ضمك مباراة صعبة أمام التعاون، ومواجهة مباشرة بين أبها والقادسية، ويستضيف الرائد فريق الفتح.

يذكر أن ملف الصاعدين قد أغلق بصعود الحزم والفيحاء، إضافة إلى الطائي، وقام وزير الرياضة عبد العزيز الفيصل الأربعاء، بتتويج فريق الحزم بطل دوري الدرجة الأولى.