شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب نيبال يصل إلى البصرة لمواجهة العراق السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وصلَ، إلى مطار البصرة الدولي وفد منتخب نيبال بكرة القدم والذي يتألف من 36 شخصاً بينهم 23 لاعباً، وذلك لمواجهة المنتخب العراقي ودياً يوم السبت المقبل، ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف بداية الشهر المقبل.

وذكر بيان للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أنه تمت تهيئة كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بوصول وفد منتخب نيبال والذي سيتخذ من فندق شيراتون البصرة مقراً له، وخاض المنتخب الضيف أولى وحداته التدريبية على ملاعب المدينة الرياضية تحضيراً لمواجهة «أسود الرافدين» ودياً.

ويحتل منتخب نيبال المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط في المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي تضم منتخبات أستراليا والكويت والأردن والصين تايبيه.

يذكر أن المنتخب العراقي تعادل يوم الاثنين الماضي امام منتخب طاجيكستان من دون، وهو يحاول في مباراته المقبلة امام منتخب نيبال تحقيق الفوز حتى يرفع من معنوياته قبيل الدخول بالمباريات الرسمية الحاسمة.