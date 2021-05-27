شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل التنمية المحلية للنواب: 2 مليون و834 ألف طلب تصالح بقيمة 18.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض اللواء عصام شعت، أمين عام وزارة التنمية المحلية، ما تم تنفيذه بشأن إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أن عدد الذين تقدموا بطلبات للتصالح من المواطنين في المحافظات هو 2 مليون و834 ألف طلب، فيما بلغت عدد المتحصلات بنحو 18 مليارا و235 مليون جنيه .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة.

وأضاف "شعت" أن الوزارة ستصدر بعد 60 يوما حصرا إجماليا بعدد ماتم قبولهم فى التصالح .

وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: "متعودش منك على هذا الكلام، أحتاج إلى إجابات واضحة ومحددة، عايز إجمالي الطلبات التي تم فحصها وقبولها".

ورد اللواء عصام شعت، أمين عام وزارة التنمية المحلية، قائلا: "لدينا 38 ألف طلب تم فحصهم، تم قبول 33 ألف طلب ورفض 5 آلاف طلب" .