شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ممثل المجتمعات العمرانية عن اجتماع "محلية النواب".. والإسكان: اشتباه كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء، حالة غضب بسبب تغيب المهندس محمد عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن حضور اجتماع اللجنة.

وانفعل المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلاً: "المجتمعات العمرانية نايمة"، وتابع: هناك شكاوى أتت إلي لجنة الإدارة المحلية بوجود بطء في إجراءات التصالح، مشيراً إلى أن لجنة الإدارة المحلية قررت عقد جلسات دورية بهدف التقويم والتصحيح لتطبيقات قانون التصالح، ودعا السجيني الحكومة لضرورة التعاون مع لجان البرلمان في مسألة قياس الأثر التطبيقي للقانون .

فيما أكد النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، أن تغيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن حضور اجتماع اللجنة اليوم، هو رسالة سلبية من وزارة الإسكان، وقال إنه أمر غير مقبول عدم حضور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية.

فيما قال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يخشى من وجود قيادات في وزارة الإسكان تسعى لإفشال الوزير .

وتابع عمرو درويش: "الوزير كان بشخصه قال هنحضر ومهتمين بالحضور، وكلنا جايين عشان الصالح العام، ومينفعش أي مسئول يتغيب عن الاجتماع، دا غير مقبول".

وتحدث السجيني، مرة أخري، قائلا: "ملفات كثيرة تناولتها اللجنة، وعمل هذه اللجنة علي مدار 6 سنوات يماثل عمل لجان في أعرق وأقدم المجالس النيابية، واللجنة الأسبوع المقبل تعقد 10 اجتماعات في أسبوع إجازة والنواب المفروض يكونوا في المحافظات، ونبتغي الصالح العام، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي تغيب اليوم، تغيب عن أكثر من 3 اجتماعات سابقة، وهذه ليست المرة الأولي، وما تحدث عنه زملائي في عدم التمثيل المناسب لهيئة المجتمعات العمرانية، انت مبتحضرش ومنعرفكش، والجلسة المقبلة لازم يجي بشخصه".

من جانبها، قالت المهندسة نفيسة هاشم، ممثل وزارة الإسكان، ورئيس لجنة الرد علي الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء وإجراءات التصالح: "وجودنا في اللجنة شرف لينا، وكذلك في جميع لجان المجلس، وذلك يثقل ملفاتنا ويدفعنا للأمام، واعتذر علي تأخري عن الاجتماع، كان عندي اجتماع افتتحته بخصوص الضبطية القضائية، وهذا سبب تأخري".

وعن تغيب نائب رئيس المجتمعات العمرانية، قالت: "لدي رسالة من مكتب الوزير، مكتب الوزير أرسل خطاب بأن سبب تغيب المهندس عبد المطلب أن عنده اشتباه كورونا".

وعقب السجيني، قائلا: "الجواب جاء بعد الجلسة، خالص تمنياتنا بالشفاء له ولأي إنسان يصاب بأي مرض، لكن أثبت أن هذا المسئول لم يمتثل بحضور اجتماعات لجنة الإدارة المحلية ولا مرة واحدة.