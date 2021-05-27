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العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي يبحثان القضية الفلسطينية

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محمد اسماعيل - القاهرة - عمان- (د ب أ):
وصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس إلى عمان في زيارة للأردن.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم ، استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليوم الشيخ محمد بن زايد ، لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري في زيارة للمملكة.

وطبقا للوكالة ، يبحث العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي العلاقات بين البلدين، والتطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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