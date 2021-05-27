العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي يبحثان القضية الفلسطينية



محمد اسماعيل - القاهرة - عمان- (د ب أ):

وصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس إلى عمان في زيارة للأردن.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم ، استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليوم الشيخ محمد بن زايد ، لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري في زيارة للمملكة.

وطبقا للوكالة ، يبحث العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي العلاقات بين البلدين، والتطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.