وزير خارجية إسرائيل يستدعي السفير الفرنسي بعد تصريح عن الفصل العنصري

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي اليوم الخميس السفير الفرنسي لدى إسرائيل إريك دانون، وذلك على خلفية تصريح لوزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان.

وكان لودريان قال في مقابلة إن إسرائيل في طريقها لتصبح دولة فصل عنصري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أشكنازي أوضح للسفير أن هذه التصريحات غير مقبولة ولا أساس لها وبعيدة عن الواقع، وأن إسرائيل ترفضها بشكل قاطع.

وقال أشكنازي إن "إسرائيل تتوقع من أصدقائها ألا يطلقوا تصريحات غير مسؤولة، لأن هذا يشجع العناصر المتطرفة ويزيد الأنشطة المناهضة لإسرائيل".