"الجن عاوزك من غير هدوم".. ادعوا قدرتهم على العلاج الروحاني لابتزاز سيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

استخدم شقيقان وصديقهما حيلة شيطانية، للحصول على صور عارية لسيدة، بعد إيهامها بضرورة حصولهم على مقاطع فيديو وصور لها لعلاجها من "مس الجان".

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية، شقيقين وصديقهما إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بإنشاء حساب وهمي باسم سيدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتواصل مع مُعلمة، وإيهامها بأنها تتعامل مع معالجة روحانية للحصول على مقاطع فيديو لها عارية الجسد، وبعد نجاحهم في تنفيذ مخططهم بدأو في ابتزازها ماديًا.

وكانت نيابة جنوب المنصورة الكلية، قد قررت بعد الإطلاع على أوراق القضية، إحالة كًل من "م.ص. أ."، 28 عامًا، عامل نظافة، وشقيقه "ع.ص. أ."ن هارب، وصديقهما "م. ج. ح."، هارب، إلى المحاكمة، لأنهم في يوم 13 فبراير 2021، هتكوا عرض المجني عليها «س.ا.ع» من الغربية، بالقوة بأن قاموا باوهامها بقدرتهم على العلاج الروحاني وتمكنوا بتلك الوسيلة من الحصول على صورها ومقاطع فيديو خادشة للشرف.

ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بأنهم هددوا المجني عليها كتابة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بنشر صورة ومقاطع مرئية لها، وطالبوها بدفع مبالغ مالية لهم.

وأكدت التحقيقات أنهم حصلوا بالتهديد على مبالغ مالية من المجني عليها نظير عدم نشر الصور والمقاطع خاصتها محل الاتهامات السابقة، بالإضافة إلى إزعاج ومضايقة المجني عليها، بإساءة استعمال وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين حصلوا من الضحية على 5 آلاف جنيه، استلمها المتهم الثالث.