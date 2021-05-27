وزير التموين: مراكز خدمة المواطنين بالريف تدخل ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، إنه يجري إنشاء مراكز مجمعة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بالريف، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح "المصيلحي"، خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد، لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية، وافتتاح المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين في نطاق حي المناخ كأول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية، أن المراكز المجمعة ستكون في مكان واحد، يتوجه إليه المواطن لتلقي الخدمة والرد عليه بنظام الميكنة.