مصدر يكشف تفاصيل جديدة في واقعة العثور على أب وطفليه مقتولين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية تفاصيل جديدة في واقعة مقتل أب وطفليه بمنزل في قرية ساحل دجوي التابعة لمدينة بنها.



وقال المصدر إن المنزل محل الجريمة والذي يقع بجوار أرض زراعية تأتي إليه الأسرة لقضاء بعض الوقت، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى محل سكنهم الفعلي.

وأضاف المصدر أن الحادث لم يقع بدافع السرقة؛ فقد عثر على متعلقات الأب وهي عبارة عن حافظة نقود، وهاتف محمول، ودراجته النارية أمام المنزل، وتم التحفظ على هاتف الأب وتفريغه لمعرفة آخر المكالمات التي أجراها وفحص علاقاته بأهالي قرية طحلة، وتبين أن الأب المتوفى لديه منزلان بقريتي طحلة، وساحل دجوي، محل الواقعة.

فيما أكد شهود العيان أن الأب كان دائم الشجار والخلاف مع زوجته أم الطفلين المتوفيين، وأنها تركت منزل الزوجية قبل الحادث بأيام.

كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بالعثور على 3 جثث لأب وطفليه مخنوقين داخل منزلهم.

وجرى نقل الجثث إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث.

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