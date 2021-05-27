شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا تخشى من بقعة نفطية جراء "الحاوية المشتعلة " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الخميس أن سلطات سريلانكا تخشى حدوث بقعة نفط محتملة من سفينة حاويات سنغافورية مشتعلة قبالة الساحل الغربي للبلاد فيما تدمر سطح السفينة بالكامل.

يشار إلى أن الحريق الذي اندلع في العشرين من أيار/مايو في السفينة إم في إكس-بريس بيرل، هو خارج نطاق السيطرة وانتشر داخل السفينة الراسية على بعد عشرة أميال بحرية قبالة ميناء كولومبو الرئيسي.

وقال المتحدث باسم البحرية إنديكا سيلفا إن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق حول غرفة المحرك والحيلولة دون حدوث بقعة نفطية حيث أن السفينة بها نحو 300 طن من الوقود في خزانها.

ولكن السلطات السريلانكية بما في ذلك هيئة حماية البيئة البحرية، يستعدان لتخفيف الأضرار في حالة حدوث بقعة نفطية.