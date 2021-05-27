شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح معبر رفح لعبور المصابين وإدخال المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا، لليوم الثاني عشر على التوالي؛ لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات المقدمة من الدول العربية والأجنبية إلى قطاع غزة.

وأكدت المصادر المسؤولة عن تشغيل المعبر في تصريح اليوم أنه تم فتح المعبر لعبور العالقين من الفلسطينيين والعرب والأجانب من الجانبين، إضافة إلى استكمال استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة تمهيدًا لنقلهم للمستشفيات المصرية لتلقي العلاج.