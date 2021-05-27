محمد بن زايد يصل عمان والعاهل الأردني في مقدمة مستقبليه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري في عمان.

ويبحث الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".



كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب الملك، ومدير المخابرات العامة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، والسفير الإماراتي في عمان وأركان السفارة.

ورحب الملك عبدالله الثاني بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والأردن وشعبيهما الشقيقين.

وتتزامن الزيارة مع احتفالات الأردن بمناسبة عيد استقلاله الــ 75 ومئوية تأسيس المملكة الأردنية.



واصطفت ثلة من حرس الشرف لتحية ولي عهد أبوظبي، بعدها عزف السلامان الوطنيان للبلدين.



ويضم الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما يضم محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وأحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

