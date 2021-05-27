الجيش السوداني يوضح أسباب تأخر ترتيبات اتفاق جوبا للسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبرأ الجيش السوداني من عرقلة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق "جوبا" للسلام المبرم مع الحركات المسلحة.

وموضحا السبب في تأخر تنفيذ الترتيبات قال الجيش السوداني في بيان صحفي اليوم الخميس، صادر عن الإعلام العسكري التابع له، إن تأخر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وراءه عدم توفير التمويل.



البيان أكد "حرص الاستخبارات على وحدة الحركات الموقعة على الاتفاقية، ونفي ضلوعها في شق هذه الحركات أو إنشاء أخرى، وذلك لما هو معلوم بالضرورة من تداعيات سلبية خطيرة على الأمن القومي والعسكري الناتج عن هذا التكاثر"، وفق نص البيان.

وأضاف البيان أن "لا مصلحة للقوات المسلحة واستخباراتها في تشظي شركاء السلام وتأخير اندماجها في جيش البلاد، بل هو أكثر المؤسسات رغبة في تنفيذ هذا الملف لمردوده الإيجابي على سير العملية السلمية".

وتابع البيان: "يبدو أن الجميع يعلم عدا عرمان أن تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية يعود لأسباب لا علاقة بالقوات المسلحة بها وأهمها عدم توفر التمويل".

وكان بعض منسوبي الحركات المسلحة قد اتهموا وحدة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش بعرقلة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، والعمل على تشظي الحركات الموقعة على اتفاق السلام.

ويختصّ بند الترتيبات الأمنية بدمج وتسريح قوات الحركات المسلحة؛ حيث نصت اتفاقية جوبا على أن يتم الشروع في الخطوة، خلال 90 يوماً من توقيع الاتفاق؛ الذي تم في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الإعلام العسكري في بيانه نقلا عن مصدر عسكري: "لا صحة للحديث الذي أدلى به ياسر عرمان".

وتنتظر قوات نحو 5 فصائل عسكرية موقعة على اتفاق السلام، أبرزها جيش تحرير السودان قيادة مني اركو مناوي، والشعبية بزعامة مالك عقار، والعدل والمساواة، دمج قواتها في الجيش السوداني إنفاذا لاتفاقية جوبا.