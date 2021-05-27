التحالف العربي: لا وجود لقوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون" باليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بالتحالف قوله إن "ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف".

وأضاف أن تلك التجهيزات "تخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي".

وأشار المصدر إلى أن "الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب".

وأكد أن "احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف".