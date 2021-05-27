العاهل الأردني يستقبل ولي عهد أبوظبي لدى وصوله مطار ماركا بالعاصمة عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل ملك الأردن، عبدالله الثاني، الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري في عمان.



ويبحث الملك عبد الله وولي عهد أبوظبي، العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب الملك، ومدير المخابرات العامة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، والسفير الإماراتي في عمان وأركان السفارة.

ويرافق ولي عهد أبوظبي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.