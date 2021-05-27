شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توافق علي مشروع موازنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا صباح اليوم الخميس، برئاسة وكيل اللجنة النائب محمود حمدي أبو الخير، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص: الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والهيئة العامة للتأمين الصحى، بحضور ممثلى الهيئات وممثلى وزارة المالية والتخطيط.

وعرض ممثل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة بوزارة الصحة موازنة الهيئة علي أعضاء اللجنة، والمكونة من 6 أبواب، مشيرا إلي أن أبرز ما جاء في الموازنة المالية للهيئة، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية باعتماد 36 مليون جنيه، وتم تخفيضها ل 24 مليون، بعد أن تم تقديم طلب من الهيئة لوزارة المالية فيما يخص الباب الأول من الموازنة.

وتابع: "المناقشات مع وزارة المالية تعتبر مرضية إلى حد كبير للهيئة، بعد عرض ما طلبناه في الباب الأول من الأجور والمصروفات"، مشيرا إلي أنه لا يوجد أي مشاكل للهيئة .

وأكدت ممثلة وزارة المالية، أن هيئة الاعتماد وضعت مقترحاتها وعرضتها علي وزارة المالية، موضحة أنه تم صرف 46% من موازنة الهيئة من اعتماداتها لدى وزارة المالية.

وبعد الاستماع لممثلى الهيئة ووزارة المالية، وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على موازنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.