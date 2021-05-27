التحالف العربي: لا يوجد قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون باليمن

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

قال التحالف العربي، اليوم الخميس، إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون" باليمن.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن قوله إن "ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي".

وأضاف أن "الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب".

وأكد أن "احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف".