حول منشأ كورونا.. بايدن يوجه الاستخبارات الأمريكية ببدء تحقيق جديد

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الوكالات الاستخباراتية الأميركية ببدء تحقيق جديد لبحث أصل فيروس كورونا، وطالبها بمضاعفة جهودها وتقديم تقرير خلال 90 يوما.ً



من جانبها، قالت سفارة الصين في الولايات المتحدة إن تسييس منشأ كوفيد-19 سيعرقل التحقيقات، بعدما أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن أجهزة المخابرات بمراجعة منشأ الفيروس.

وقالت السفارة في واشنطن في بيان على موقعها على الإنترنت مساء الأربعاء "ركزت بعض القوى السياسية على التلاعب السياسي ولعبة إلقاء اللوم".

وفي حين تستعد منظمة الصحة العالمية لبدء مرحلة ثانية من الدراسات حول منشأ كوفيد-19، تعرضت الصين لضغوط للسماح للمحققين بمزيد من الوصول لبعض المواقع وسط مزاعم بأن الفيروس تسرب من مختبر يعمل في أبحاث فيروس كورونا في مدينة ووهان.

ونفت الصين مرارا مسؤولية المختبر وقالت إن الولايات المتحدة ودولا أخرى تحاول صرف الانتباه عن إخفاقاتها في احتواء الفيروس.

وقال بايدن يوم الأربعاء إن وكالات المخابرات الأمريكية منقسمة بشأن ما إذا كان كوفيد-19 "نشأ نتيجة مخالطة إنسان لحيوان مصاب أو من حادث في مختبر".

وقالت السفارة الصينية إنها تدعم "دراسة شاملة لجميع الحالات المبكرة لكوفيد-19 التي ظهرت في جميع أنحاء العالم وإجراء تحقيق شامل في بعض القواعد السرية والمختبرات البيولوجية في جميع أنحاء العالم".