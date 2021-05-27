مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو إسرائيل إلى وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

دعت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية على الفور.



وأكدت ميشيل باشيليت، خلال كلمة لها، الخميس، أنها "لم تجد دليلا على أن المباني المدنية التي تعرضت لضربات إسرائيلية كانت تُستخدم لأغراض عسكرية".

وتابعت: "الضربات الإسرائيلية تثير قلقا عميقا إزاء التزامها بالقانون الدولي وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم الحرب".

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حركة حماس إلى "الامتناع عن إطلاق صواريخ عشوائية على إسرائيل".

وتأتي الكلمة في إطار اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات ات التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين فضلا خروقات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

ويعقد الاجتماع بطلب من باكستان بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي، والسلطات الفلسطينية.

وأعلنت الأمم المتحدة في 20 مايو/أيار في بيان أن الدول ستبحث خلال الاجتماع في "وضع حقوق الإنسان الخطر" في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في القدس الشرقية، وفي إسرائيل.

ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتسببت المواجهات التي استمرت 11 بوما من بمقتل 253 فلسطينيا بينهم 66 طفلا جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، فيما قتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.