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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

قالت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، إن ‏مستجداتكورونا خلال الساعات الماضية سجلت (66) حالة اشتباه، بينها (18) حالة إصابة مؤكدة.

 

وفي حين أكدت اللجنة أن حالات الاشتباه توزعت في 9 محافظات يمنية، وكانت أغلبها في الضالع وتعز والبيضاء وعدن، أوضحت أن الإصابات المؤكدة كانت كالتالي: (9 في تعز، 4 في البيضاء، 3 في مأرب، وحالة واحدة في كل من الضالع والمهرة).

 

وذكرت اللجنة أنها سجلت حالتي وفاة في محافظتي حضرموت ومأرب، فضلاً عن (33) حالة شفاء، (20) حالة منها في حضرموت، و(13) في تعز.

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6688) حالة، منها (1313) حالة وفاة، و(3306) حالات شفاء

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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