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سماع صوت دوي قوي في محيط مرفأ صيدا الجديد جنوبي لبنان

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محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، صباح الخميس، أن انفجارا وقع في مرفأ صيدا الجديد جنوبي البلاد، دون تسجيل إصابات.

 

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الحكومية "سماع صوت دوي قوي في محيط مرفأ صيدا الجديد ( الجنوب). وعلى الفور توجهت القوى الأمنية إلى المكان".

 

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن "صوت الانفجار في محيط مرفأ صيدا ناجم عن انفجار قذيفة قديمة كانت ضمن حمولة خردة قبل تحميلها إلى إحدى البواخر، ولا إصابات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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