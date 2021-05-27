شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يطالب باستراتيجية عادلة لتوزيع اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى بلورة إستراتيجية عمل ثلاثية للتوصل إلى خطة عالمية موحدة لضمان التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا على جميع شعوب العالم، وخاصة الدول النامية والأقل قدرة على تحمل تكاليفها.

وأكد العسومي في كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ 142 المنعقدة افتراضياً تحت عنوان "التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات" أن التضامن الدولي يعد مطلباً رئيساً للخروج الآمن من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم في ظل تفشي جائحة كورونا.

ونوه العسومي في كلمته بأن البرلمان العربي يعكف حالياً على إعداد تقرير متكامل عن جهود الدول العربية في مواجهة جائحة كورونا، كما يعمل أيضاً على إعداد رؤية برلمانية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتأثيرها على المجتمعات العربية.