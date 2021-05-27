الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 6 متهمين في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة بانحاء متفرقة في العاصمة.



وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز "انه وفقاً لمعلومات استخبارية وسرعة في تنفيذ الواجب تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية من إلقاء القبض على 3 متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤٤٦"سرقة" في منطقة (حي طارق) شرقي بغداد

فيما تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم مطلوب (ا، س، م) وفق المادة ٤٤٦"سرقة" في منطقة (البلديات) شرق بغداد،،

كما تمكنت قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية من القبض على اثنين متهمين بسرقة دراجة نارية نوع" تكتك "في منطقة (الكرغولية) جنوب شرق بغداد

فيما تمكنت قوة أخرى من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفارز شعبة مخدرات مدينة الصدر من القبض على شخص متهم بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في منطقة "مدينة الصدر"شرقي بغداد، ضبط بحوزته 3 غرام من مادة الكرستال المخدرة، بايب زجاجي يستخدم للتعاطي،وقنينة مياه عبارة عن اركيلة،وقداحتين،

تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم.