بعد ارتفاع اسعار الدولار.. صعود الذهب في الاسواق المحلية

وسجلت اسعار الذهب ارتفاعا في أسواق الجملة ب‍‍بغداد، حيث بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 393 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 388 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي، فقد سجل 363 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 358 الف دينار.



وفي محال الصياغة بالاسواق المحلية، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 395 الفاً و 400 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375 الف دينار.