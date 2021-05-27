انت الان تتابع خبر بعد ارتفاع اسعار الدولار.. صعود الذهب في الاسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت اسعار الذهب، اليوم الخميس، في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بعد ارتفاع اسعار الدولار.
وسجلت اسعار الذهب ارتفاعا في أسواق الجملة ببغداد، حيث بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 393 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 388 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي، فقد سجل 363 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 358 الف دينار.
وفي محال الصياغة بالاسواق المحلية، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 395 الفاً و 400 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي، فقد سجل 363 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 358 الف دينار.
وفي محال الصياغة بالاسواق المحلية، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 395 الفاً و 400 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375 الف دينار.