انت الان تتابع خبر فيديو يشعل الانترنت... نحلتان تفتحان غطاء مشروب غازي بحرفية! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت المشاهد التي تم التقاطها في ساو باولو، بالبرازيل، النحلتين تتموقعان عند جانبي الزجاجة، وتستخدمان أرجلهما لدفع الغطاء لأعلى.

وبعد لحظات فقط، تمكنتا من رفع الجزء العلوي للغطاء الذي سرعان ما سقط على الأرض.