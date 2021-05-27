شرطة بغداد تحرر فتاة مختطفة عمرها 15 عاما

وذكرت مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد خلال بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد الاشتباه بوجود فتاة قاصر تولد ٢٠٠٦ وهي في حالة غير مستقرة في احد العجلات المارة ضمن سيطرة الدورة، تم الاستفسار منها وتبين انها وحسب ادعائها مخطوفة من قبل المتهم الذي كان يقود العجلة".واضاف البيان انه "تم اعتراض طريق العجلة بعد محاولة المتهم الهروب، والتحفظ على الفتاة ولدى تدقيق اخبار الفتاة تبين صحة ادعائها حيث تبين وجود اخبار ودعوى بالخطف".

واشارت المديرية الى ان "المتهم مطلوب الى الوحدة التحقيقية لمديرية الامن الوطني في كربلاء، وتم تسليم المتهم والفتاة المخطوفة الى مكتب مكافحة اجرام المحمودية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون".