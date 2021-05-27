اشتعال النيران في قطار ركاب إيراني بين محافظتي يزد وطهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

شب حريق في قطار ركاب إيراني عند وصوله مدينة "بادرود" بمحافظة أصفهان وسط البلاد، الأمر الذي أجبر فرق الإنقاذ نقل المسافرين إلى محطة بادرود.



ونقلت وكالة أنباء "برنا" الحكومية الإيرانية، الخميس، عن مصادر مطلعة وفقا للعين في طهران، إن "قطار ركاب تحرك من محافظة يزد وسط البلاد باتجاه طهران وعند وصوله قرب محطة مدينة بادرود في أصفهان وسط البلاد اشتعلت فيه النيران".

وقال شهود عيان للوكالة الإيرانية إن "النيران اشتعلت في البداية في مخزن وقود القطار"، مضيفين إن "فرق الإنقاذ تمكنت من نقل جميع الركاب إلى صالة الانتظار بمحطة مدينة بادرود دون وقوع إصابات".

ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن سبب الحريق الذي نشب في قطار الركاب وكذلك حجم الأضرار.