شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد 15 يونيو موعدا للقمة الأوروبية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختير 15 يونيو/حزيران المقبل موعدا للاجتماع المخطط بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي.



جاء ذلك بعد يوم واحد من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.

وأعلنت دائرة العمل الخارجي الأوروبية عن الموعد الأربعاء بعد اجتماع بين أمينها العام ستيفانو سانينو ونائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان.

وفي أبريل/نيسان، أدرجت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل جائحة فيروس كورونا ومكافحة تغير المناخ, بالإضافة إلى التعددية والقضايا الأمنية كموضوعات للمحادثات المخطط لها.

ويعتزم بايدن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في اليوم التالي للقمة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا.