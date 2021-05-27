الشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص عقب تعرض ناشطة في حركة "حياة السود مهمة" لإطلاق نار

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

اعتقلت الشرطة البريطانية 5 أشخاص عقب تعرض ناشطة في حركة "حياة السود مهمة" لإطلاق نار خلال حفل بأحد المنازل في لندن.



وقالت شرطة العاصمة، الأربعاء، إنها اعتقلت شابا (17 عاما) للاشتباه في حيازته سلاحا هجوميا، ومخدارت من الفئة الأولى، الأكثر خطورة بغرض الترويج.

وأفاد بيان من الشرطة بأن التحقيقات قادت إلى منزل في منطقة بيكهام بجنوب لندن، حيث تم اعتقال 3 رجال آخرين.

وتم اعتقال ثلاثة أشخاص، أعمارهم 18 عاما و19 عاما و28 عاما، للاشتباه في تورطهم في مشاجرة وحيازة مخدرات بغرض الترويج.

كما تم اعتقال رجل خامس (25 عاما) في وقت لاحق بعد مطاردة الشرطة لسيارة في بيكهام.

وأضافت شرطة العاصمة أن الخمسة اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في محاولة قتل، وهم الآن قيد الاحتجاز.

وقال قائد الشرطة ريتشارد ليونارد: "رغم أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، تظهر هذه الاعتقالات التقدم الذي تحقق".

وأضاف: "ومع ذلك، أناشد من لديه معلومات عن الأحداث التي أدت إلى إصابة ساشا جونسون بجروح خطيرة، أو عن المسؤولين عن ذلك، أن يفعلوا الصواب، وأن يذهبوا لإبلاغ الشرطة".

وكانت جونسون، وهي عضو ناشط في حركة "حياة السود مهمة" في حفل بأحد المنازل في الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي، عندما دخل أربعة رجال يرتدون ملابس سوداء المنزل من الحديقة، وبدأوا إطلاق النار.