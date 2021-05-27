شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات قياسية..بانكوك تبدأ حجز مواعيد تلقي اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت بانكوك، بؤرة تفشي فيروس كورونا في تايلاند، باب التسجيل من أجل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أمام ملايين السكان، وذلك قبيل إطلاق حملة التطعيمات في البلاد في الشهر المقبل، حيث تكافح السلطات الموجة الاشرس في البلاد منذ تفشي الوباء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، أنه يمكن لأكثر من 7 ملايين شخص من سكان بانكوك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، حجز مواعيد تلقي اللقاحات من خلال الإنترنت أو من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة، أو بصفة شخصية في المتاجر الصغيرة، اعتبارا من اليوم.