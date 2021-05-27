الارشيف / اخبار العالم

وفيات قياسية..بانكوك تبدأ حجز مواعيد تلقي اللقاح

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات قياسية..بانكوك تبدأ حجز مواعيد تلقي اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت بانكوك، بؤرة تفشي فيروس في تايلاند، باب التسجيل من أجل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أمام ملايين السكان، وذلك قبيل إطلاق حملة التطعيمات في البلاد في الشهر المقبل، حيث تكافح السلطات الموجة الاشرس في البلاد منذ تفشي الوباء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، أنه يمكن لأكثر من 7 ملايين شخص من سكان بانكوك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، حجز مواعيد تلقي اللقاحات من خلال الإنترنت أو من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة، أو بصفة شخصية في المتاجر الصغيرة، اعتبارا من اليوم.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا