شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممي: درجات حرارة العالم تقترب من حاجز "اتفاق باريس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار تقرير للأمم المتحدة إلى وجود احتمال بنسبة 40 في المئة لأن تزيد درجات حرارة العالم مؤقتا خلال السنوات الخمس المقبلة بواقع 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل عصر الصناعة، وقال إن هذا الاحتمال يتزايد.

وما ورد في التقرير الصادر أمس الأربعاء لا يعني بعد أن العالم يتجاوز حاجز 1.5 درجة الذي حدده اتفاق باريس للمناخ والذي يحذر العلماء من تخطيه كي لا يتسبب في آثار مناخية كارثية.

لكن بيتري تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة قال في بيان إن هذا يؤكد "أننا نقترب بقوة وسرعة" من ذلك الحاجز. ووصف الدراسة بأنها "جرس تنبيه آخر" يحث على الحد من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وينظر اتفاق باريس لدرجات الحرارة على مدى 30 عاما في المتوسط، وليس لعام واحد.

وتشير الدراسة إلى أن كل عام في الفترة من 2021 إلى 2025 سيشهد على الأرجح ارتفاعا في درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة على الأقل.

ويرى التقرير أيضا أن هناك احتمالا بنسبة 90 في المئة لأن تصبح سنة واحدة من تلك السنين هي أشد السنوات حرارة على الإطلاق متجاوزة درجات 2016.