الرئيس السيسي يبدأ أول زيارة لجيبوتي

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، زيارة إلى جيبوتي يلتقي خلالها الرئيس إسماعيل عمر جيلة.



وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية فإن زيارة السيسي إلى جيبوتي تعد "تاريخية" والأولى من نوعها.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي.

ويسعى البلدان العربيان إلى تحقيق مصالح مشتركة تجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وجيبوتي.

وقال المتحدث ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، أنه من المقرر أن تشهد القمة أيضا التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، تلقى الرئيس المصري اتصالا هاتفيا من نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة أكدا خلاله ضرورة تسوية قضية سد النهضة لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

حينها تمسك السيسي بموقف بلاده الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأعلن السودان، الثلاثاء، أن إثيوبيا بدأت فعليًا الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وتوقع الزبير اكتمال الملء الثاني نهائيًا في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إنها تتوقع استئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة قريبا، دون تحديد سقف زمني.

والمفاوضات المتعثرة حول سد النهضة بين الدول الثلاث منذ عقد متوقفة حاليا بعد فشل جولة أخيرة عقدت في أبريل /نيسان في الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.