محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بسوريا وبدء فرز الأصوات.



جاء ذلك بعدما مددت اللجنة فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية 5 ساعات إضافية بجميع مراكز، على خلفية الإقبال الكثيف على التصويت.

وقالت اللجنة في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء السورية، إن "لجان مراكز الانتخاب بدأت بعد الإغلاق مباشرة بفرز الأصوات وذلك بحضور المرشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام".

وأعربت اللجنة القضائية العليا للانتخابات عن شكرها للشعب السوري في الداخل والخارج على التزامه بالدستور والقانون أثناء تأديته لواجبه وحقه بالانتخاب دون تسجيل أي خرق قانوني في كل المراكز الانتخابية.

كما قدمت الشكر والعرفان للجان القضائية الفرعية ولجان الانتخابات على التزامهم الكامل بالقانون وعلى حسن سير العملية الإنتخابية.

وحسب قانون الانتخابات العامة تتولى لجنة مركز الانتخاب إجراء فرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه وتنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة القضائية الفرعية بحضور المرشحين أو وكلائهم ووسائل الإعلام.

وشهدت أغلب مراكز الاقتراع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إقبالاً كثيفا على التصويت في الانتخابات التي انطلقت اليوم.

وفي المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة من محافظة الرقة؛ شارك آلاف في الانتخابات، عبر أكثر من 100 مركز في ريف المحافظة الغربي والشرقي.

وفي وسط سوريا وتحديدا في محافظة حمص اكتظت المراكز الانتخابية في المدينة والريف بالناخبين، حيث يعرف السكان الاقتراع لأول مرة منذ 10 سنوات.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، صباح الأربعاء، أمام الناخبين الذين تجمع المئات منهم أمام صناديق الاقتراع.

وبحسب وزارة الداخلية السورية يبلغ عدد المراكز الانتخابية أكثر من 12 ألف مركز في جميع المحافظات؛ فيما يحق التصويت لأكثر من 18 مليونا.

ويتنافس الرئيس بشار الأسد إلى جانب المرشح محمود مرعي من الجبهة الديمقراطية المعارضة والمرشح عبد الله عبد الله عن حزب الوحدويين ، وجرت يوم الخميس الماضي الانتخابات للسوريين خارج بلادهم في الدول التي توجد بها سفارات سورية.