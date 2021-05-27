تقرير يكشف عن قمع أردوغان المستمر ضد أحزاب المعارضة بتركيا

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

في إطار تحقيق يجريه مكتب النائب العام في مدينة أضنة جنوب تركيا، اعتقلت الشرطة التركية 47 عضواً من كوادر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في عدة ولايات تركية.



وتوسعت دائرة الاعتقالات لتشمل ولايات ديار بكر ذات الغالبية الكردية، وإسطنبول وباتمان وتونجلي وأنطاليا.

يشار إلى أن حكومة أردوغان مدعومة من حليفها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، تشن حملة ضد قيادات وكوادر حزب الشعوب الديمقراطي، بالتزامن مع شكوى تقدم بها المدعي العام في أنقرة إلى المحكمة الدستورية العليا لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، بزعم ممارسته نشاطات تنتهك المواد الرئيسية في الدستور.

في المقابل يقول قادة حزب الشعوب الديمقراطي إن الائتلاف الحاكم يريد تصفية الحزب بشكل كامل قبل الانتخابات القادمة، سواء عبر شكوى إغلاق الحزب أو عبر استمرار الاعتقالات وإقالة رؤساء البلديات المتنخبين التابعين للحزب واستبدالهم بوكلاء مؤيدين للحكومة، بهدف تحييد الحزب أو إضعافه قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وبالتالي تشتيت أصوات ناخبيه