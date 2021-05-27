باكستان: 2726 إصابة جديدة بكورونا و75 وفاة

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 20ألفا و540 حالة بعد تسجيل 75حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 3091 مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 831 ألفا و.744

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد 59 ألفا و18حالة.