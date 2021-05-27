شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: 2726 إصابة جديدة بكورونا و75 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الخميس تسجيل 2726حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 911 ألفا و302 حالة .
وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 20ألفا و540 حالة بعد تسجيل 75حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.
كما تعافى 3091 مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 831 ألفا و.744
وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد 59 ألفا و18حالة.