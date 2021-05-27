شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تقرر إغلاق إحدى ولاياتها 7 أيام بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تدخل ولاية فيكتوريا الأسترالية في حالة إغلاق، لمدة سبعة أيام بدءا من نهاية اليوم الخميس، لاحتواء مجموعة متزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتشير الأرقام إلى أن هناك 34 حالة نشطة من الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولاية، مع اكتشاف 12 حالة جديدة انتقلت محليا، في الساعات الـ 24 الماضية.

وقال القائم بأعمال رئيس وزراء الولاية، جيمس ميرلينو، إنه تم تحديد أكثر من 10 آلاف شخص من المخالطين الأوليين والثانويين على صلة بتفشي الإصابات، موضحا أن خبراء الصحة قلقون بشكل خاص، بشأن سرعة انتشار السلالة الهندية للفيروس.

وحققت أستراليا نجاحا كبيرا حتى الآن في مكافحة الجائحة، بتدابير صارمة للغاية، بما في ذلك عن طريق إبقاء حدودها الدولية مغلقة، مع استثناءات قليلة منذ آذار/مارس 2020 .

وسجلت البلاد ما يزيد قليلا على 30 ألف حالة إصابة و 910 وفيات منذ بدء الجائحة، وحتى يوم الثلاثاء، تم إعطاء 8ر3 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد.