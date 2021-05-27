بشكل مفاجئ.. إنتر ميلان يعلن رحيل كونتي عن الفريق

وقال إنتر ميلان في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت، جاء فيه، "يعلن نادي إنترناسيونالي ميلانو توصله إلى اتفاق لإنهاء عقده مع المدرب أنطونيو كونتي بالتراضي، ويود النادي بأكمله أن يشكر أنطونيو على العمل الرائع الذي قام به، والذي تكلل بالفوز بالسكوديتو التاسع عشر. سيبقى أنطونيو كونتي في تاريخ نادينا إلى الأبد".وقاد أنطونيو كونتي فريق إنتر ميلان في الموسمين الأخيرين، حيث نجح في الموسم الأول بإنهاء الدوري في المركز الثاني والوصول إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

بينما قاد الفريق خلال الموسم المنصرم للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي، وأشارت تقارير صحفية إلى أن الخلاف مع الإدارة على شكل الفريق في الموسم المقبل جعله يتخذ قرار الرحيل.