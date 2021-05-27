انت الان تتابع خبر بشكل مفاجئ.. إنتر ميلان يعلن رحيل كونتي عن الفريق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-27 | 08:06
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، رسميا رحيل مديره الفني أنطونيو كونتي عن صفوفه بعد أيام قليلة فقط من تتويجه مع الفريق بلقب بطل الدوري "الكالتشيو".
وقال إنتر ميلان في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت، جاء فيه، "يعلن نادي إنترناسيونالي ميلانو توصله إلى اتفاق لإنهاء عقده مع المدرب أنطونيو كونتي بالتراضي، ويود النادي بأكمله أن يشكر أنطونيو على العمل الرائع الذي قام به، والذي تكلل بالفوز بالسكوديتو التاسع عشر. سيبقى أنطونيو كونتي في تاريخ نادينا إلى الأبد".
وقاد أنطونيو كونتي فريق إنتر ميلان في الموسمين الأخيرين، حيث نجح في الموسم الأول بإنهاء الدوري في المركز الثاني والوصول إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.
وقاد أنطونيو كونتي فريق إنتر ميلان في الموسمين الأخيرين، حيث نجح في الموسم الأول بإنهاء الدوري في المركز الثاني والوصول إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.
بينما قاد الفريق خلال الموسم المنصرم للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي، وأشارت تقارير صحفية إلى أن الخلاف مع الإدارة على شكل الفريق في الموسم المقبل جعله يتخذ قرار الرحيل.
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