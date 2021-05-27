انت الان تتابع خبر الرافدين يطلق رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن توزيع رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم رفع رواتب منتسبي الحشد الشعبي".
واشار الى أنه "بإمكان المنتسبين استلام رواتبهم من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو منافذ الصرف الخاصة، وذلك بعد إرسال الرسائل النصية التي تخطرهم بصرف الراتب.
واشار الى أنه "بإمكان المنتسبين استلام رواتبهم من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو منافذ الصرف الخاصة، وذلك بعد إرسال الرسائل النصية التي تخطرهم بصرف الراتب.