شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 1151 إصابة بكورونا و43 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت مصر 1151 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضة، فضلا عن43 وفاة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء أمس الأربعاء ارتفع إلى 257275 حالة، من بينها 14850 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن 876 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 188567 شخصا.