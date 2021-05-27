شكرا لقرائتكم غزة و حماس بلينكن يكشف عن مشاورات مع دول الخليج في الأيام المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بداية وليس النهاية، وأضاف في مؤتمر صحافي من العاصمة الأردنية في ختام جولته الشرق أوسطية أنه يجب البناء على وقف إطلاق النار..

وقال أنتوني بلينكن إنه سيتشاور مع دول الخليج الأيام المقبلة لتخفيف وتخفيض وتيرة العنف في المنطقة.

بلينكن خلال لقائه الملك الأردني

ورحّب ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بتحرك إدارة بايدن لإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية. كما أشاد ملك الأردن خلال اللقاء بدور واشنطن المحوري في الدفع نحو تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي إن إعادة فتح قنصلية بلاده في القدس يحتاج بعض الوقت، وأشاد بلينكن بدور الأردن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين غزة وإسرائيل.

قبل ذلك زار بلينكن مصر والتقى الرئيس السيسي لتؤكد بعدها الرئاسة المصرية أن اتفاقا تم على بدء إعادة الإعمار في قطاع غزة، وأن الرئيس السيسي اعتبر أن الأحداث الأخيرة أثبتت الحاجة لمحادثات مباشرة برعاية أميركية.

وأوضح بلينكن في بيان للخارجية الأميركية أن القاهرة شريك فعال في التعامل مع ملف العنف في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى العمل معها لتحقيق السلام.

جانب من لقاء الرئيس السيسي والوزير بلينكن

وفي سياق متصل، أفادت مصادر للعربية أن بلينكن ناقش خلال الزيارة الجهود المصرية لهدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وفصائل غزة. كما تناولت المناقشات الجهود المصرية لعقد قمة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أثنى بلينكن على دور بلده الرئيسي في التوصل إلى وقف أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين "بشكل سريع نسبيا".

وقبل زيارة القاهرة، كان بلينكن التقى صباح الأربعاء الرئيس الإسرائيلي رؤوفن ريفلين وشكره، في تغريدة على تويتر، على "سعيه من أجل التعايش والتسامح والسلام". وأكد بلينكن في بيان أن الولايات المتحدة "في صدد منح" مساعدات "قيمتها أكثر من 360 مليون دولار" للفلسطينيين من بينها 38 مليون دولار مساعدات إنسانية.

إعادة إعمار غزة

وأكد أنه يعمل مع الكونغرس الأميركي من أجل منح مساعدة اقتصادية للتنمية قيمتها 75 مليون دولار إضافة إلى منح 5,5 مليون دولار كمساعدات عاجلة إلى غزة التي لحق بأجزاء عدة منها دمار جراء القصف الإسرائيلي.

ولكن بلينكن شدد على أن المساعدات ينبغي ألا تذهب إلى حركة حماس التي "لم تجلب إلا البؤس واليأس" لغزة، على حد تعبيره.

وتعهد بلينكن الثلاثاء بإعادة الاتصالات مع الفلسطينيين والدفاع عن إسرائيل في بداية جولته في الشرق الأوسط.

والتقى وزير الخارجية الأميركي الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، حيث قال إنه يأمل في "إعادة بناء" العلاقة بين الولايات المتحدة والفلسطينيين مع "حق إسرائيل" في الدفاع عن نفسها.

وأشار بلينكن إلى أنه "من الممكن استئناف الجهود من أجل التوصل إلى حل على أساس الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية. وقال إن هذا الحل الذي يؤيده المجتمع الدولي وأهملته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يظل "الوسيلة الوحيدة لتأمين مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وفي الوقت نفسه منح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها".

ومن 10 إلى 21 مايو قتل أكثر من 250 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية في قطاع غزة من بينهم 66 طفلا وعدد من المقاتلين، وفق السلطات المحلية. في إسرائيل، أدت القذائف الصاروخية التي أطلقت من غزة إلى مقتل 12 شخصا من بينهم طفل وفتاة وجندي.