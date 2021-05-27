شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نظم القانون الجديد دور "البوابة المصرية" فى رحلات العمرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بالموافقة النهائية، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات فى ضوء طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوى و20 برلمانيا، لضبط الصياغة.

وتعد البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، ما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، ويساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.

وطبقا لمشروع القانون تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.

ويستهدف القانون مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المٌقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، وتمكين وزارة السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها ،و القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود طيران.

ونرصد ما نظمه القانون بشأن آلية عمل البوابة:

- قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية.

- تسجيل الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

- توثيق العقود المبرمة الكترونيا بين الشركات والوكلاء بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.

- التنسيق مع الغرفة المذكورة لمنح الوزارة المختصة هذه الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور.

- تقوم الشركات من خلاله بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة.

- تتضمن أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم.

- تتولى الوزارة المختصة منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معمر.

- يتم إرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال.

- ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

- يتم إرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.