شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام مهمة عن الصادرات والواردات المصرية فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت 9 مليارات و800 مليون دولار مقارنة بـنحو 8 مليارات و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة.
ونستعرض فيما يلى 8 أرقام مهمة عن صادرات مصر غير البترولية:
- الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2021.
- بلغت صادرات مصر غير البترولية في أول 4 شهور من هذا العام قرابة 9 مليارات و800 مليون دولار.
- الواردات المصرية شهدت أيضا ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمتها 23 مليارا و130 مليون دولار.
- 5 دول استحوذت أسواقها على نسبة 30.1% من إجمالي الصادرات المصرية.
- صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية جاءت بقيمة 676 مليون دولار وتركيا بقيمة 651 مليون دولار.
- السعودية استوردت من مصر بقيمة 633 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 586 مليون دولار ومالطا بقيمة 406 ملايين دولار .
- أهم الدول المصدرة للسوق المصرى هى الصين بقيمة 4 مليارات و109 ملايين دولار والولايات المتحدة بقيمة 2 مليار و98 مليون دولار، وألمانيا بقيمة مليار و345 مليون دولار.
- روسيا الاتحادية صدرت لمصر بقيمة مليار و118 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 877 مليون دولار .