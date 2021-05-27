شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام مهمة عن الصادرات والواردات المصرية فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت 9 مليارات و800 مليون دولار مقارنة بـنحو 8 مليارات و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة.



ونستعرض فيما يلى 8 أرقام مهمة عن صادرات مصر غير البترولية: